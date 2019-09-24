ФАС оштрафовала «Яндекс» за нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вновь оштрафовала «Яндекс» за размещение ненадлежащей контекстной рекламы. Об этом сообщается на сайте службы.

Компании придется выплатить штраф в размере 100 тыс. руб. за публикацию в сервисе «Яндекс.Директ» в декабре 2018 года рекламных объявлений ООО «Центр по сертификации и экспертизе», которое не было зарегистрировано в Росаккредитации, однако предлагало клиентам услуги в области сертификации и декларирования продукции. «Таким образом, и рекламодатель, и рекламораспространитель нарушили запрет, установленный законом о рекламе», — заключили в ведомстве.

ФАС также вынесла предупреждение Центру по сертификации и экспертизе, включенному в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Накануне антимонопольная служба признала «Яндекс» и девелопера ПИК нарушителями закона о рекламе: они не выполнили предписание вместе с рекламным сообщением указывать сведения о месте и способах получения проектной декларации. 20 сентября ФАС также оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. за публикацию в системе «Яндекс.Директ» рекламных объявлений компании «ИТС Групп», не получившей лицензию на предоставление своих услуг.