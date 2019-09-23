ФАС признала «Яндекс» и девелопера ПИК нарушителями закона о рекламе

Компания «Яндекс» и девелопер ПИК нарушили пункт закона о рекламе, который предписывает вместе с рекламным сообщением указывать сведения о месте и способах получения проектной декларации. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба, говорится на сайте управления ведомства по Москве.

Девелопер размещал свою рекламу в системе «Яндекс.Директ». Антимонопольная служба указала, что аргумент «Яндекса» о том, что в рекламном сообщении была гиперссылка, которая ведет на сайт девелоперской компании с опубликованной проектной декларацией, не освобождает компании от ответственности.

«В законе есть четкое определение о том, что реклама должна содержать указание на конкретный источник такой информации и даже наличие номера телефона, по которому можно уточнить интересующий вас вопрос или ссылки на сайт», — говорится в сообщении ФАС. Таким образом, «Яндекс» и ПИК нарушили часть 7 28-й статьи закона «О рекламе».

ФАС обязала компании прекратить распространять нарушающую закон рекламу, а ООО «АРВМ» которое размещало данную рекламу в интернете, предписала прекратить участвовать в ее распространении.

На прошлой неделе ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. за публикацию в системе «Яндекс. Директ» рекламных объявлений компании «ИТС Групп», которая не была зарегистрирована в «Росаккредитации», однако предлагала потребителям свои услуги в области сертификации.