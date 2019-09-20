ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. из-за ненадлежащей рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Яндекс» за размещение ненадлежащей контекстной рекламы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Яндексу» придется выплатить штраф на сумму 100 тыс. руб. за публикацию в сервисе «Яндекс.Директ» рекламных объявлений компании «ИТС Групп», не аккредитированной в национальной системе. С помощью контекстной рекламы компания продвигала свои услуги в области сертификации, предлагая содействие в подборе «аккредитованных лиц для оценки (подтверждения) соответствия».

Поскольку у «ИТС Групп» нет разрешения от Росаккредитации, ее объявления нарушают закон о рекламе, а разместивший их в своем сервисе «Яндекс» является «рекламораспространителем ненадлежащей контекстной рекламы», указывает антимонопольная служба.

В ФАС также отметили, что сама «ИТС Групп» получила предупреждение, а не административный штраф, поскольку числится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее ФАС во второй раз за три месяца оштрафовала Google за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии на соответствующую деятельность.