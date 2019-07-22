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Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии. В интервью «Комсомольской правде» он подтвердил этот факт, однако отметил, что он не дает ему право на итальянское гражданство.

«Это тип визы. Это не гражданство. Оно не дает ни какого права ни голосовать там, ни работать там. Оно дает право находиться на территории Италии больше, чем 90 дней. И она у меня давно уже — больше десяти лет», — объяснил Соловьев причину получения документа.

Также Соловьев отметил, что виллу в Италии он купил на свои собственные средства. «Дом в Италии я купил за свой счет. К бюджетникам это не имеет никакого отношения. Деньги зарабатываю, плачу налоги», — сказал он.

О том, что у Соловьева есть вид на жительство в Италии Навальный сообщил после того, как телеведущий в своем Twitter прокомментировал акции протеста против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму к выборам. «Интересно, сколько на митинге будет москвичей, сколько из них избиратели Соболь и Ко? И сколько будет украинцев?», — писал он.

В 2017 году Алексей Навальный опубликовал расследование. в котором сообщил, что у Владимира Соловьева есть вилла в Италии. «Дом в Италии я купил за свой счет. К бюджетникам это не имеет никакого отношения. Деньги зарабатываю, плачу налоги», — заметил в ответ Соловьев.

Теги: Италия, Владимир Соловьев
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