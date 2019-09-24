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В Совфеде ответили на заявление Украины о морской границе с Россией

Договор о границе подразумевает участие обеих сторон, напомнили в Совфеде, комментируя недавние заявления на Украине о возможности попытки принудить Россию подписать соглашение о морской границе. Киеву сначала необходимо обсудить с Москвой, что он имеет в виду, пояснил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Меня удивляет юридическая подготовленность автора этого заявления, потому что соглашение о границе подписывается несколькими сторонами, но никак не одной стороной», — сказал Джабаров. По его словам, принуждение бывает тогда, когда одна страна побеждает другую в каком-то вооруженном конфликте, а Украина с Россией не воюет. «Сначала пусть договариваются с Россией, что они имеют в виду, а уже потом делают такие громкие заявления. А слово «принуждение» пусть применяют внутри своей страны, как хотят, но за внешним периметром эти слова действовать не будут», — заявил РБК Джабаров.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

23 сентября на Украине предложили принудительно установить морскую границу с Россией. В Госгидрографии (подчиняется украинскому Минтрансу) считают, что Украина может попытаться заставить Россию подписать соглашение о морской границе, задействовав международную комиссию по делимитации. В качестве примера ведомство приводило спор о границах Австралии и Восточного Тимора, который рассматривался в Гаагском арбитраже.

Согласно договору от 2003 года, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами России и Украины. Осенью 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива несколько кораблей украинских ВМС и 24 моряков, которых обвинили в нарушении границы и арестовали. Они вернулись на Украину в рамках обмена заключенными с Россией почти через год, в сентябре.

В феврале бывший тогда министром иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил расторгнуть соглашение по Азовскому морю.

Теги: новости РБК, Украина, граница, Владимир Джабаров
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