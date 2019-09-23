Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX Общество, 02:20 Помпео прокомментировал вероятную публикацию беседы Трампа и Зеленского Политика, 02:04 Гол Неймара принес ПСЖ гостевую победу над «Лионом» Спорт, 01:34 Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Севилью» Спорт, 01:11 WSJ сообщила о риске многомесячного ремонта объектов Saudi Aramco Экономика, 00:56 На автостоянке в Киеве загорелись девять бензовозов с топливом Общество, 00:44 Появилось видео падения боевых машин на военных учениях «Центр-2019» Общество, 00:23 Главный спонсор республиканцев предостерег Трампа от торговой войны с КНР Экономика, 00:14 ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов Финансы, 00:00 ЦСКА взлетел, а «Спартак» и «Динамо» почти на дне. Итоги тура РПЛ Спорт, 22 сен, 23:56 Трамп заявил о готовности изучить проект Ирана по безопасности Политика, 22 сен, 23:55 На Кипре утонул 67-летний турист из России Общество, 22 сен, 23:11 Умер единственный космонавт из ГДР Зигмунд Йен Общество, 22 сен, 22:48 Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии Политика, 22 сен, 22:39
Общество ,  
0 
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Индонезийские специалисты подготовили доклад, в котором говорится о причинах крушения Boeing 737 MAX компании Lyon Air в конце прошлого года
Boeing BA $382,02 -1,45% Купить
Фото: Elaine Thompson / AP

Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal. Официально доклад будет представлен в ноябре после того, как под ним поставят подписи представители производителя.

Как отмечает WSJ, форма индонезийского доклад отличается от того, как подобные документы составляют в Европе и Америке. В документе не будут названы главные причины катастрофы. Вместо этого перечисляются около 100 пунктов, в которых описываются различные проблемы. Речь идет как о проблемах с оборудованием лайнера, так и об отдельных ошибках пилотов. По данным издания, в основном у Boeing нет претензий к составителям доклада, и представители компании будут готовы отправиться в Индонезию, чтобы поучаствовать в подготовке окончательной его редакции.

Также к ноябрю американские регулирующие органы должны представить собственные соображения по улучшению качества подготовки пилотов. Речь идет в частности о подготовке экипажей к ситуации, когда автоматическая система управления самолетом по какой-либо причине выходит из строя. Помимо этого планируется и внести изменения в порядок сертификации новых самолетов, чтобы не допустить повторения аварий.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена на фоне двух авиакатастроф с участием лайнеров этой модели. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте этого года в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. Руководство корпорации признало, что оба происшествия произошли после сбоя в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

В конце августа вице-президент Boeing по маркетингу Рэнди Тинсет заявил, что компания планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в четвертом квартале 2019 года. При этом The Wall Street Journal указывала, что Boeing вряд ли получит сертификат на возобновление полетов лайнера до 2020 года, поскольку для проверки самолета потребуются новые тесты, которые займут несколько месяцев.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Boeing, Индонезия
Материалы по теме
FT сообщила о перевозке десятков самолетов Boeing 737 MAX в пустыни
Бизнес
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за покупки 737 MAX
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter