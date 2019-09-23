Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Индонезийские специалисты подготовили доклад, в котором говорится о причинах крушения Boeing 737 MAX компании Lyon Air в конце прошлого года

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Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal. Официально доклад будет представлен в ноябре после того, как под ним поставят подписи представители производителя.

Как отмечает WSJ, форма индонезийского доклад отличается от того, как подобные документы составляют в Европе и Америке. В документе не будут названы главные причины катастрофы. Вместо этого перечисляются около 100 пунктов, в которых описываются различные проблемы. Речь идет как о проблемах с оборудованием лайнера, так и об отдельных ошибках пилотов. По данным издания, в основном у Boeing нет претензий к составителям доклада, и представители компании будут готовы отправиться в Индонезию, чтобы поучаствовать в подготовке окончательной его редакции.

Также к ноябрю американские регулирующие органы должны представить собственные соображения по улучшению качества подготовки пилотов. Речь идет в частности о подготовке экипажей к ситуации, когда автоматическая система управления самолетом по какой-либо причине выходит из строя. Помимо этого планируется и внести изменения в порядок сертификации новых самолетов, чтобы не допустить повторения аварий.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена на фоне двух авиакатастроф с участием лайнеров этой модели. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте этого года в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. Руководство корпорации признало, что оба происшествия произошли после сбоя в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

В конце августа вице-президент Boeing по маркетингу Рэнди Тинсет заявил, что компания планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в четвертом квартале 2019 года. При этом The Wall Street Journal указывала, что Boeing вряд ли получит сертификат на возобновление полетов лайнера до 2020 года, поскольку для проверки самолета потребуются новые тесты, которые займут несколько месяцев.



