На заводе в Екатеринбурге произошел пожар

На заводе в Екатеринбурге произошел пожар

В цехе Уральского дизель-моторного завода в Екатеринбурге произошел пожар, открытое горение удалось ликвидировать. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Фронтовых Бригад поступило около 4:38 (2:38 мск) утра. Горела кровля двухэтажного производственного цеха Уральского дизель-моторного завода.

«В 6:15 (4:15 мск) открытое горение было ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций», — говорится в сообщении ведомства. Площадь возгорания составила 500 кв.м. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало, причины возгорания устанавливаются.

21 сентября во Владивостоке произошел пожар в торговом центре «Максим». Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв.м. В результате пожара никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.