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Трамп заявил об отсутствии планов использовать силу против КНДР

США не рассматривает возможность применения силовых действий против КНДР для обеспечения денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп во время встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я не рассматриваю возможность (силовых) действий. Мы очень хорошо ладим с Северной Корей. У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном», — заявил Трамп, отметив, что для силовых мер «нет причины».

Президент США также сообщил, что в ближайшее время может состояться его встреча с лидером КНДР. Ранее Трамп заявлял, что не готов к поездке в Северную Корею.

Первый саммит лидеров двух государств состоялся в Сингапуре в 2018 году. По итогам встречи они подписали совместный документ, согласно которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. 27 и 28 февраля во Вьетнаме прошел второй саммит, однако сторонам не удалось подписать соглашения. В июне главы двух государств встретились в третий раз в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Теги: Дональд Трамп, КНДР, Корейский полуостров
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