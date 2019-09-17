Трамп заявил о преждевременности своего визита в Северную Корею

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов к поездке в Северную Корею, передает ABC News.

«Я не думаю, что есть готовность к этому. Я сделаю это когда-нибудь в будущем. Все зависит от того, что будет происходить. Я уверен, что он (Ким Чен Ын) также с удовольствием поедет в США, но я не думаю, что мы готовы к этому», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможном визите в Пхеньян.

Ранее газета JoongAng Ilbo со ссылкой на источники сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить КНДР.

Встреча Ким Чен Ына и Трампа впервые состоялась в июне 2018 года. Последние переговоры лидеров государств прошли в конце февраля во Вьетнаме. Отмечалось, что они закончились раньше запланированного без подписания каких-либо документов. После этого Северная Корея продолжила запуски ракет, что вызвало критику со стороны США.

