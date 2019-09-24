На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 9:54 (00:54 мск), их очаг залегал на глубине 21 км. Угрозу цунами не объявляли.

По данным регионального главка МЧС, эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, на расстоянии 142 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

В МЧС сообщили, что жители отдельных районов города ощутили землетрясение силой один-два балла, в других населенных пунктах края подземные толчки не зафиксировали. В результате землетрясения никто не пострадал, МЧС не выявила разрушений зданий и сооружений в Петропавловске-Камчатском.

В сентябре у берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9, его эпицентр залегал на глубине 48,5 км. Ранее в столице Албании Тиране произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате бедствия пострадали более 100 человек.