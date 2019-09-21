В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране. Об этом сообщает Albanian Daily News.

Как сообщала министр здравоохранения страны Огерта Монастирлиу, всех раненых госпитализировали, они находятся не в критическом состоянии. По словам мэра Тираны Элиона Велиаджа, аварийные службы готовы к любой возможной проблеме, связанной с подземными толчками.

Землетрясение магнитудой 5,6 ранее зафиксировали в районе портового города Дуррес, передавал Reuters. Более слабый подземный толчок, по данным агентства, тогда ощутили жители столицы. Министерство обороны заявило, что это самое сильное землетрясение в Албании за последние 30 лет.