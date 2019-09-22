У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в субботу, 21 сентября, в 19.53 по времени UTC (22:53 мск). По данным службы, эпицентр бедствия находился в 186 км от населенного пункта Саумлаки.

Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 48,5 км. О возможных жертвах и разрушениях в результате стихии не сообщается.

Ранее, 8 сентября, в провинции Сычуань на юго-западе Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Тогда эпицентр стихии находился на глубине 10 км. В результате землетрясения пострадали 28 человек.