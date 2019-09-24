Трамп отказался от посредников в переговорах с Ираном

США не нужны посредники в переговорах с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Запись пресс-конференции опубликована на сайте Белого дома.

«Нам не нужен посредник. Иран хочет чего-то добиться, и я не думаю, что нам нужен посредник», — заявил глава США, отвечая на вопрос о стремлении президента Франции Эмманюэля Макрона стать посредником между Вашингтоном и Тегераном. Трамп отметил, что французский лидер является его другом, однако США не ищут посредников.

Глава США также повторил, что у него нет планов встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани. Ранее Трамп уже заявлял, что у него нет намерений встречаться с руководством Исламской Республики на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Встречи у нас не намечено», — сообщил американский лидер, однако отказался исключать возможность проведения переговоров.

«Я никогда ничего не исключаю. С чего бы мне это делать?», — сказал он.