На севере Москвы загорелся ангар

На севере столицы горит ангар, площадь пожара составила 300 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Пожар произошел по адресу: улица Ижорская, дом 5. «На месте работают пожарно-спасательные службы», — сказали в ведомстве, отметив, что информации о пострадавших не поступало.

Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / ВКонтакте

По данным агентства «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах, из-за возгорания возникла угроза перехода огня на соседние здания, где находится автосервис.

В августе на севере Москвы в одноэтажном металлическом ангаре возник пожар. Его площадь составила 400 кв. м.