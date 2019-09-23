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Свадьба британца Томаса Кука сорвалась из-за банкротства Thomas Cook

Свадьбу британца по имени Томас Кук пришлось отменить из-за банкротства британской туристической компании Thomas Cook. Об этом сообщает портал Nottinghamshire Live.

По данным издания, 29-летний житель города Хакнолл Томас Кук и его невеста Амелия Бинч прилетели на остров Родос (Греция) 18 сентября. Пара должна была пожениться в отеле Lindos Princess 27 сентября.

Уточняется, что обслуживание торжественного мероприятия входило в туристический пакет, приобретенный ими у компании Thomas Cook. Пара потратила на поездку около 10 тыс. фунтов ($12 тыс), на свадьбу должны были приехать более 30 друзей и родственников.   

Согласно купленной путевке, молодожены должны вернуться в Великобританию 3 октября, однако после сообщений о приостановке деятельности Thomas Cook им рекомендовали быть готовыми к отъеду из Греции в любое время. 

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Британская туркомпания Thomas Cook объявила о своем банкротстве 23 сентября. За границей у компании остались около 150 тыс. клиентов, в течение двух недель смогут вернуться домой. По данным СМИ, приостановка деятельности оператора связана с финансовыми трудностями: в августе была сорвана сделка Thomas Cook с китайской компанией Fosun на £900 млн.

Теги: Thomas Cook, Великобритания, Родос
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