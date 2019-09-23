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NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида

Крупный астероид приблизится к Земле 24 сентября. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Согласно данным NASA, диаметр астероида 523934 (1998 FF14) ориентировочно составляет от 190 до 430 метров, что в два с лишним раза превышает высоту знаменитой пирамиды Хеопса (Великой пирамиды Гизы) (138,8 м). Ожидается, что астероид пролетит на расстоянии около 4,2 млн км от Земли.

В августе NASA сообщало о приближении к Земле двух крупных астероидов. Согласно данным агентства, диаметр одного из них должен был составить от 290 до 650 м, второго — от 120 до 260 м. Ранее NASA предупреждало о приближении к планете «потенциально опасного» астероида, превосходящего по размерам пирамиду Хеопса. По данным агентства, его диаметр составлял 160 м.

Теги: NASA, астероид, Земля
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