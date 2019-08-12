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NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы). 

Согласно данным NASA, диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что  больше знаменитой египетской пирамиды на 20 метров. Ожидается, что 28 августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. На расстоянии около 1 млн км астероид должен разминуться с Землей.

В марте NASA сообщало о приближении к Земле крупного астероида EA2. В конце 2018 года стало известно о сближении с Землей крупного «праздничного» астероида в канун католического Рождества. Небесное тело, форму которого американские ученые сравнили с бегемотом, приблизилось к планете на расстояние 2,9 млн км.

Теги: NASA, астероид, Земля
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