Суд вернул заявителю дело из-за мата на концерте группы «Ленинград»

Мировой суд вернул в отделение Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам административное дело в отношении компании «Медиашоу», организовавшей концерт группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Административное дело было открыто из-за исполнения музыкантами «Ленинграда» песен, содержащих нецензурную брань. Дело возбудили по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ (организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань), его передали в суд.

Однако представитель суда сообщил агентству, что дело вернули заявителю для устранения недостатков. Он также добавил, что протокол о нарушении был составлен в отсутствие представителя юрлица. После устранения недостатков заявитель может вновь обратиться в суд.

Заявление на Шнурова подала специалист правового отдела Министерства культуры России по югу и Кавказу Александра Мирошниченко, сообщал Telegram-канал «112». В тексте заявления она указала, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров несколько часов употреблял ненормативную лексику.