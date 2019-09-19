Против организтора концерта «Ленинграда» завели административное дело

Против компании «Медиашоу», организовавшей концерт группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону, возбудили административное дело. Об этом ТАСС сообщили в управлении Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральному округам.

В управлении пояснили, что группа «Ленинград» исполняла на сцене песни, «содержащие нецензурную брать». Дело возбудили по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ («Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань»). Его направили в суд.

По данным ведомства, управление МВД по Ростовской области попросило провести с организаторами и группой профилактическую работу, чтобы впредь не допускать использование нецензурной лексики во время концертов.

Ранее в сентябре стало известно, что на лидера группы Сергея Шнурова написали заявление в полицию. Источник портала 161.RU в правоохранительных органах отмечал, что сотрудница управления Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральному округам обвинила его в том, что он нецензурно выражался в присутствии большого количества людей.

По данным портала, концерт в Ростове-на-Дону прошел 13 сентября, и его посетили 45 тыс. человек.