Гитарист группы «Ленинград» назвал пиаром жалобу на мат на концерте

Посетительница концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону подала заявление в полицию на музыканта Сергея Шнурова из-за мата на концерте ради пиара. Об этом РБК заявил гитарист музыкальной группы Дмитрий Гугучкин.

Он подчеркнул, что подобная история происходит не первый раз.

«Два с лишним часа 46 тыс. ростовчан были счастливы, довольны и рады присутствовать на этом мероприятии. Если кому-то что-то не понравилось, что мы можем сделать. Не все люди одинаковы», — пояснил Гугучкин.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что заявление на Шнурова подала специалист правового отдела Министерства культуры России по Югу и Кавказу Александра Мирошниченко. В тексте заявления она указала, что артист несколько часов употреблял ненормативную лексику. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах подтвердил данную информацию, добавив, что в заявлении речь идет о четырех часах нецензурной брани.

«Концерт длился 2 часа 10 минут, он не мог материться 4 часа», — ответил на обвинение Мирошниченко гитарист.