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В Шереметьево ответили на сообщения о столкновении тягача с самолетом

Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево прокомментировала в разговоре с РБК сообщения о том, что тягач с телегами столкнулся с самолетом авиакомпании Air Astana (Казахстан).

«Въезда либо столкновения не было. Тележка на прицепе при движении слегка соприкоснулась с двигателем воздушного судна», — пояснил представитель воздушной гавани, добавив, что это «событие» произошло еще утром.

Фотогалерея 
Открытие третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. Фоторепортаж

Ранее агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщило, что тягач с контейнерными телегами въехал в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево. Источник, знакомый ситуацией, уточнил, что в момент ЧП лайнер находился на стоянке, на его борту не было пассажиров.

11 сентября, в аэропорту Шереметьево самолет «Аэрофлота» Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей. Птица врезалась в стойку шасси лайнера, зацепилась правым крылом и застряла. Пилотам удалось успешно посадить самолет, о пострадавших не сообщалось.

Теги: Шереметьево, А321, новости РБК
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