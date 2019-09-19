Общество , 19 сен, 18:47
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Открытие третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. Фоторепортаж
19 сентября в московском аэропорту Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса. Она сможет принимать все виды воздушных судов. Как прошло открытие сооружения — в фоторепортаже РБК
Первым на новую полосу приземлился Airbus A321 «Аэрофлота». Он летел по маршруту Санкт-Петербург — Москва
Новая полоса сможет принимать все типы воздушных судов, в том числе дальнемагистральные
В церемонии открытия участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Минтранса Евгений Дитрих, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Росавиации Александр Нерадько (на фото слева направо)
Глава совета директоров ООО «Шереметьево Холдинг» Александр Пономаренко
Ширина новой полосы — 60 м, длина — 3200 м
По расчетам Минтранса, после открытия ВПП-3 количество взлетно-посадочных операций в Шереметьево вырастет с 55 до 90 в час
Здания в санитарно-защитной зоне новой полосы планируют расселить. На выкуп участков выделили 1,5 млрд руб.