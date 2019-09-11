При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей

При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей

Птица врезалась в стойку шасси лайнера «Аэрофлота». Самолет успешно приземлился, о пострадавших не сообщалось. Птица застряла в стойке, но выжила

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.

Инцидент произошел с рейсом «Аэрофлота», который прилетел в Москву из Алма-Аты. Птица на большой скорости врезалась в стойку шасси лайнера, зацепилась правым крылом и застряла. Пилоты успешно посадили самолет, о пострадавших не сообщается. Судя по опубликованной каналом видеозаписи, птица выжила. Через два часа после произошедшего лайнер вылетел в Лиссабон.

В «Аэрофлоте» РБК сообщили, что в сентябре подобных инцидентов с лайнерами компании не зафиксировано. «Событие произошло вне пределов аэродрома. Авиакомпания не обращалась с претензией в аэропорт по этому случаю», — заявил РБК начальник пресс-службы дирекции по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Роман Генис.