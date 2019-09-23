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Пилот севшего в поле А321 объяснил отказ переехать в подаренную квартиру

Семья пилота Дамира Юсупова, командира самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку на подмосковное кукурузное поле, пока не будет переезжать в подаренную им региональными властями квартиру. Об этом сам пилот рассказал URA.ru.

«Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик», — сказал Юсупов. Как пишет издание, сейчас пилот с семьей живет городе Полевской в 50 км от Екатеринбурга.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых квартир членам экипажа самолета Airbus A321. Квартиры получили командир экипажа Дамир Юсупов, пилот Георгий Мурзин, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева и Яна Ягодина. Речь идет об однокомнатных квартирах с необходимой мебелью и бытовой техникой в новостройке микрорайона Краснолесье в Екатеринбурге.

В середине августа самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. Во время взлета в оба двигателя самолета попали птицы, из-за чего двигатель загорелся. Пилоты приняли решение сажать самолет. На борту находились 224 пассажира и экипаж, при аварийной посадке никто из них не погиб.

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командиру экипажа самолета Дамиру Юсупову, пилоту Георгию Мурзину. Остальных членов экипажа наградили орденом Мужества.

Теги: пилот, Airbus A321, квартира
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Пилот севшего в кукурузном поле лайнера А321 вернулся к полетам
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