Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых квартир членам экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Московской области.

«Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, для многих из членов экипажа А321 подаренное жилье стало первым в собственности.

Так, ключи от новых квартир получили командир экипажа Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Уточняется, что речь идет об однокомнатных квартирах с необходимой мебелью и бытовой техникой в новостройке в микрорайоне Краснолесье. При этом все жилье находится в одном подъезде дома.