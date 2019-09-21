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Посадка А321 в поле ,  
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Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых квартир членам экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Московской области.  

«Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, для многих из членов экипажа А321 подаренное жилье стало первым в собственности.

Фотогалерея 
Демонтаж самолета А321 в кукурузном поле. Фоторепортаж

Так, ключи от новых квартир получили командир экипажа Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Уточняется, что речь идет об однокомнатных квартирах с необходимой мебелью и бытовой техникой в новостройке в микрорайоне Краснолесье. При этом все жилье находится в одном подъезде дома.     

В середине августа лайнер А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле после вылета из аэропорта Жуковский. Самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. На взлете он столкнулся со стаей чаек, птицы попали в оба двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.       

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим А321 во время жесткой посадки в Подмосковье. Других членов экипажа наградили орденами Мужества.  

Теги: А321, Свердловская область, экипаж
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