Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 23 сентября объявил о завершении процедуры создания Конституционного комитета Сирии, сообщает Reuters.

Гутерриш отметил, что ООН видит в создании комитета новый шаг в деле поиска политического решения для прекращения продолжающейся более восьми лет войны в Сирии.

Гутерриш заявил, что Конституционный комитет Сирии будет созван на заседание в ближайшие недели и будет поддерживаться штаб-квартирой ООН в Женеве.

Положение о создании Конституционного комитета Сирии было утверждено конгрессом сирийского национального диалога в январе 2018 года.

В середине сентября президент России Владимир Путин заявил, что комитет, в котором должны быть представлены власти Сирии, оппозиция и гражданское общество страны, сформирован. Именно список представителей гражданского общества сформировать было особенно трудно — власти и оппозиция опасались, что какая-либо из сил получит численное преимущество в составе комитета.