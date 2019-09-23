Петросян заявил об «оккупации» своего дома после развода со Степаненко

Юморист Евгений Петросян сообщил в своем аккаунте в Instagram, что больше года лишен доступа к вещам и не может попасть к себе в дом.

https://www.instagram.com/p/B2vo1kgHg2P/

По его словам, авторскую передачу «Смехопанорама», выходящую на телеканале «Россия», он снимал в своем домашнем кабинете. На фотографиях, размещенных артистом, видны шкафы с редкими книгами, многие из которых он «собирал и реставрировал самостоятельно».

«Больше года, к великому сожалению, я лишен доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам. Все это, конечно, незаконно», — написал Петросян на своей странице в соцсети.

В ноябре Хамовнический суд Москвы расторг брак 74-летнего Евгения Петросяна и 66-летней артистки Елены Степаненко. В браке они прожили 30 лет. В настоящее время юмористы продолжают вести судебную тяжбу о разделе совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 млрд руб. По словам адвоката Степаненко, артистка намерена отсудить у Петросяна 57% имущества, включая его коллекционные книги.