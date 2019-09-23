Нарышкин назвал чушью использование дач дипломатов для слежки за ФБР

Нарышкин назвал чушью использование дач дипломатов для слежки за ФБР

Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал «чушью» информацию о том, что дачи российских дипломатов в США использовались для слежки за ФБР, передает «РИА Новости».

«Как чушь», — прокомментировал Нарышкин соответствующие обвинения в адрес России.

Ранее издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации сообщило, что российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов. Эта информация послужила поводом для решения Вашингтона выслать из страны 35 российских дипломатов. В Москве действия США назвали грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Позднее официальный представитель МИДа России Мария Захарова объяснила случившееся предвыборной гонкой в Соединенных Штатах.