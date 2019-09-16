СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 14:27
ИГ впервые за пять месяцев показала обращение своего лидера к сторонникам Политика, 20:19 В Петербурге ФАС потребовала убрать рекламу о кастрации неверных мужей Общество, 20:12 Управделами президента ответило на данные о задержке самолетов в Пулково Общество, 20:08 WSJ узнала о возможной потере Saudi Aramco $300 млрд из-за атаки дронов Экономика, 20:03 На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка Политика, 20:02 ЦСКА подтвердил травмы двух защитников основного состава Спорт, 20:00 Производители пищевых добавок обвинили власти Белоруссии в дискриминации Бизнес, 20:00 Путин заявил о формировании Конституционного комитета Сирии Политика, 19:55 Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013–2014 годов Экономика, 19:37 Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве Общество, 19:28 Правительство утвердило выплату многодетным семьям на погашение ипотеки Экономика, 19:23 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 19:17 Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты» Общество, 19:12 Муса Евлоев принес сборной России второе золото на ЧМ по борьбе Спорт, 19:09
Политика ,  
0 
СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа
В Вашингтоне считали, что из дипломатических зданий велось прослушивание сотрудников ФБР. Операция российской контрразведки могла длиться на протяжении нескольких лет
Загородная резиденция в штате Мэриленд (Фото: Brian Witte / AP)

Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации. По их словам, именно с этих «дач» велся перехват засекреченной информации ФБР, благодаря чему россиянам удавалось не допускать разоблачения своих агентов на территории США.

В Вашингтоне считали, что вероятность утечки информации настолько велика, что ЦРУ и ФБР пришлось даже прервать связь с некоторыми из своих агентов в России, утверждают собеседники издания.

Предполагается, что операция российской разведки на территории США началась еще в начале 2010-х годов, когда группа агентов пыталась завербовать представителей американского истеблишмента, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже входившего в избирательный штаб Дональда Трампа. Раскрыть секретные коды ФБР им удалось ориентировочно в 2011–2012 годах. Тогда же у российских разведчиков появилась возможность прослушивать спецгруппы ФБР, занимавшиеся выявлением шпионов. Специальное оборудование для этого как раз и находилось на территории «дач», утверждают собеседники Yahoo News.

Политика
Дачный скандал: почему США не возвращают России две резиденции

При этом они указывают, что на самом деле российские разведчики в США делали то же самое, что и сотрудники ЦРУ в Москве. «Мы предпринимали огромные усилия для того, чтобы получить доступ к переговорам сотрудников ФСБ и понимать, отслеживают они наших агентов в России или нет», — заявил собеседник Yahoo News, который некоторое время проработал в Москве.

29 декабря 2016 года Барак Обама подписал указ, который обязывал 35 российских дипломатов покинуть Америку, а также закрыл их коллегам доступ к двум объектам недвижимости. «Государственный департамент закрывает две российские территории, в Мэриленде и Нью-Йорке, которые использовались российским персоналом для разведывательных целей, а также объявляет персонами нон-грата 35 российских агентов разведки», — заявил тогда Обама.

В Москве действия Вашингтона назвали грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также двустороннего соглашения от 1979 года.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что на объектах дипсобственности были якобы обнаружены следы демонтажа шпионского оборудования. «Мы абсолютно не исключаем, что за то время, когда российским экспертам, дипломатам, специалистам был заблокирован доступ на объекты, действительно хозяйничали те самые «мистеры Смиты», которые вполне могли устроить там любые инсценировки, создать искусственно там любые следы демонтажа», — заявила Захарова.

Российская дача в штате Мэриленд расположена в ста километрах от Вашингтона. Она занимает площадь около 45 акров (18 га) и расположена в местечке Пайонир-Пойнт, в окрестностях города Сентервиль. В штате Нью-Йорк российская дипломатическая собственность занимает примерно 36 акров (15 га) и расположена на территории острова Лонг-Айленд.

Автор: Артем Филипенок
Теги: шпионаж, США
Материалы по теме
Захарова подтвердила работу «шпиона ЦРУ» Смоленкова в посольстве в США
Политика
ЦРУ рассекретило данные о подготовке птиц-шпионов в годы холодной войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter