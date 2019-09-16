СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа

В Вашингтоне считали, что из дипломатических зданий велось прослушивание сотрудников ФБР. Операция российской контрразведки могла длиться на протяжении нескольких лет

Загородная резиденция в штате Мэриленд (Фото: Brian Witte / AP)

Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации. По их словам, именно с этих «дач» велся перехват засекреченной информации ФБР, благодаря чему россиянам удавалось не допускать разоблачения своих агентов на территории США.

В Вашингтоне считали, что вероятность утечки информации настолько велика, что ЦРУ и ФБР пришлось даже прервать связь с некоторыми из своих агентов в России, утверждают собеседники издания.

Предполагается, что операция российской разведки на территории США началась еще в начале 2010-х годов, когда группа агентов пыталась завербовать представителей американского истеблишмента, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже входившего в избирательный штаб Дональда Трампа. Раскрыть секретные коды ФБР им удалось ориентировочно в 2011–2012 годах. Тогда же у российских разведчиков появилась возможность прослушивать спецгруппы ФБР, занимавшиеся выявлением шпионов. Специальное оборудование для этого как раз и находилось на территории «дач», утверждают собеседники Yahoo News.

При этом они указывают, что на самом деле российские разведчики в США делали то же самое, что и сотрудники ЦРУ в Москве. «Мы предпринимали огромные усилия для того, чтобы получить доступ к переговорам сотрудников ФСБ и понимать, отслеживают они наших агентов в России или нет», — заявил собеседник Yahoo News, который некоторое время проработал в Москве.

29 декабря 2016 года Барак Обама подписал указ, который обязывал 35 российских дипломатов покинуть Америку, а также закрыл их коллегам доступ к двум объектам недвижимости. «Государственный департамент закрывает две российские территории, в Мэриленде и Нью-Йорке, которые использовались российским персоналом для разведывательных целей, а также объявляет персонами нон-грата 35 российских агентов разведки», — заявил тогда Обама.



В Москве действия Вашингтона назвали грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также двустороннего соглашения от 1979 года.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что на объектах дипсобственности были якобы обнаружены следы демонтажа шпионского оборудования. «Мы абсолютно не исключаем, что за то время, когда российским экспертам, дипломатам, специалистам был заблокирован доступ на объекты, действительно хозяйничали те самые «мистеры Смиты», которые вполне могли устроить там любые инсценировки, создать искусственно там любые следы демонтажа», — заявила Захарова.

Российская дача в штате Мэриленд расположена в ста километрах от Вашингтона. Она занимает площадь около 45 акров (18 га) и расположена в местечке Пайонир-Пойнт, в окрестностях города Сентервиль. В штате Нью-Йорк российская дипломатическая собственность занимает примерно 36 акров (15 га) и расположена на территории острова Лонг-Айленд.