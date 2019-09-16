Захарова назвала информацию о слежке за ФБР частью предвыборной гонки США

Информация о том, что дачи российских дипломатов использовались в США для слежки за Федеральным бюро расследований — часть предвыборной американской гонки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы входим в особый период, который называется «до президентских выборов в США остался год». Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в связи с этим», — заявила Захарова.

Ранее издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников администрации Вашингтона сообщило, что дачи использовались для шпионажа за ФБР. По данным издания, российская дипломатическая собственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Америки. Доступ к дачам был закрыт по решению президента США Барака Обамы в декабре 2016 года.