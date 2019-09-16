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Захарова назвала информацию о слежке за ФБР частью предвыборной гонки США

Информация о том, что дачи российских дипломатов использовались в США для слежки за Федеральным бюро расследований — часть предвыборной американской гонки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы входим в особый период, который называется «до президентских выборов в США остался год». Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в связи с этим», — заявила Захарова.

Политика
СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа

Ранее издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников администрации Вашингтона сообщило, что дачи использовались для шпионажа за ФБР. По данным издания, российская дипломатическая собственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Америки. Доступ к дачам был закрыт по решению президента США Барака Обамы в декабре 2016 года.

Фотогалерея 
Интерьер и экстерьер: как выглядят дачи российских дипломатов в США

Предполагается, что операция российской разведки на территории США началась в 2010-х годах, когда агенты пытались завербовать представителей американского истеблишмента, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, который позже входил в избирательный штаб Дональда Трампа. К 2011–2012 годам российской разведке удалось раскрыть секретные коды ФБР, а также получить возможность прослушивать спецгруппы ФБР по выявлению шпионов, передает издание.

Теги: Мария Захарова, шпионаж, ФБР
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