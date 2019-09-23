К системе переводов Сбербанка подключились банки из Таджикистана

Три банка Таджикистана уже присоединились к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, а еще один подключится в октябре, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

Клиенты банка могут переводить деньги через мобильное приложение на карты клиентов таджикских банков МДО «Душанбе Сити», Коммерцбанка и Спитамен Банка. В начале октября к экосистеме Сбербанка присоединится также один из крупнейших коммерческих банков Таджикистана — Эсхата Банк.

При переводе по номеру телефона комиссия составит 1% при максимальной сумме перевода 50 тыс. руб. Деньги можно будет переводить в рублях, при зачислении на карту в Таджикистане они будет конвертированы в валюту карты. Сейчас сервисом могут воспользоваться владельцы мобильных устройств с ОС Android, в конце октября он появится и на смартфонах с iOS, говорится в релизе.

Ранее к системе переводов Сбербанка присоединились Тинькофф Банк, Совкомбанк, СДМ-банк, сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney, МТС, Проинвестбанк и «МОБИ.Деньги». 21 августа в список партнеров вошел и коммерческий банк «Кыргызстан», передавал ТАСС. Он стал первым партнером российского банка из СНГ в рамках его экосистемы.

Ранее РБК сообщал, что международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов с карты по номеру телефона на карту другого банка за границей. Аналогичный сервис между разными банками внутри России платежная система запустила еще в конце 2018 года, его участниками стали четыре банка: ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и «Хоум Кредит». Сервис позволяет совершать денежные переводы с карты на карту вне зависимости от платежной системы, но только внутри банков — участников сервиса. Однако, по словам одного из источников РБК, внутри страны этот сервис не смог конкурировать с запущенной Центробанком Системой быстрых платежей, которая работает по похожей технологии, но с большим числом банков.