Роскомнадзор с начала года удалил 58 оскорбляющих государство материалов

Интернет-площадки и социальные сети по требованию Роскомнадзора в течение 2019 года удалили 58 материалов, которые оскорбляли государственную власть, сообщил руководитель федеральной службы Александр Жаров, передает ТАСС.

Он отметил, что решение о нарушениях выносит Генпрокуратура. С середины марта, когда вступил в силу закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти, в Роскомнадзор поступило 36 требований от надзорного ведомства о нарушениях в 62 информационных материалах, добавил Жаров. Он отметил, что среди нарушивших закон источников не было ни одного СМИ — только интернет-площадки и соцсети, такие как «ВКонтакте», Twitter, Facebook, YouTube и др. В 58 случаях из 62 ведомству удалось добиться удаления всех этих материалов, еще четыре материала были заблокированы.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете. Законопроект предусматривает административное наказание и штраф до 300 тыс. руб. Наказание также предусмотрено и за распространение фейковых новостей. 23 сентября Роскомнадзор сообщил о решении создать открытый список интернет-страниц с фейковыми новостями.