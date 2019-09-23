Депутаты Госдумы внесли законопроект об изоляции лидеров ОПГ в тюрьмах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 63,95 (+0,1) Quote, 13:09
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 70,28 (-0,32) Quote, 13:09
Власти Ирана заявили об освобождении британского танкера Stena Impero Политика, 14:33 Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату Политика, 14:31 Нарышкин назвал чушью использование дач дипломатов для слежки за ФБР Политика, 14:30 От «Чужого» до «Хищника»: 10 лучших фильмов про инопланетян Стиль, 14:22 Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН Общество, 14:19 Куплю недорого: во что вкладываются инвесторы недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 14:17 Прокуратура проверит законность закрытия дела об убийстве Михаила Круга Общество, 14:14 Самолет экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажирки Общество, 14:10 МВД назвало «шпиона ЦРУ» в России пропавшим без вести Политика, 14:08 В Петербурге эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах Общество, 14:06 Роскомнадзор с начала года удалил 58 оскорбляющих государство материалов Общество, 13:59 Власти Москвы объявили о начале подачи тепла в жилые дома Общество, 13:54 Аутсорсинг или аутстаффинг: что выбрать и как извлечь максимальную пользу Pro, 13:53 4 удивительные истории от людей, которые удвоили свои вложения на бирже Quote, 13:47
Политика ,  
0 
Депутаты Госдумы внесли законопроект об изоляции лидеров ОПГ в тюрьмах

Законопроекты об изолированном содержании лидеров организованных преступных сообществ внесены в Госдуму в понедельник, 23 сентября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроектов выступили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев и его замы Александр Хинштейн и Эрнест Валеев. Депутаты предлагают внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс России, предполагающие отдельное размещение в местах лишения свободы для главарей ОПГ.

Согласно пояснительной записке, такие заключенные представляют «особую общественную опасность» — могут координировать преступления, используя сложившиеся связи, а также негативно влиять на содержащихся вместе с ними подозреваемых и обвиняемых.

Как заявил «Парламентской газете» автор законопроекта Пискарев, лидеров ОПГ необходимо полностью изолировать от остальных заключенных, «чтобы они потеряли всякую возможность осуществлять свои преступные функции».

Фотогалерея 
Тюрьма комфортного режима: как в мире содержат «ВИП-заключенных»

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за создание организованного преступного сообщества (ОПС) или участие в нем. Согласно ему, в Уголовном кодексе появилась новая статья — «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (210.1 УК). Наказание за эту деятельность предполагает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и штраф до 5 млн руб.

Теги: Госдума, ОПГ, Уголовный кодекс
Материалы по теме
Путин исключил либерализацию наркотической статьи Уголовного кодекса
Политика
Путин подписал закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Общество
Госдума одобрила идею Путина об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter