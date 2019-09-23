Депутаты Госдумы внесли законопроект об изоляции лидеров ОПГ в тюрьмах

Депутаты Госдумы внесли законопроект об изоляции лидеров ОПГ в тюрьмах

Законопроекты об изолированном содержании лидеров организованных преступных сообществ внесены в Госдуму в понедельник, 23 сентября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроектов выступили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев и его замы Александр Хинштейн и Эрнест Валеев. Депутаты предлагают внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс России, предполагающие отдельное размещение в местах лишения свободы для главарей ОПГ.

Согласно пояснительной записке, такие заключенные представляют «особую общественную опасность» — могут координировать преступления, используя сложившиеся связи, а также негативно влиять на содержащихся вместе с ними подозреваемых и обвиняемых.

Как заявил «Парламентской газете» автор законопроекта Пискарев, лидеров ОПГ необходимо полностью изолировать от остальных заключенных, «чтобы они потеряли всякую возможность осуществлять свои преступные функции».