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В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих

Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает корреспондент РБК.

«Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», — сказал он. По его словам, сейчас правительство лишь обсуждает различные подходы к реформированию госслужбы, в связи с чем в ближайшее время Дмитрий Медведев проведет несколько совещаний. «На них будут определены основные принципы и направления реформы. Затем выработанные предложения будут доложены главе государства», — рассказал Осипов.

О плане по сокращению числа чиновников ранее говорила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, это может сэкономить государству в год до 100 млрд руб., которые направят на увеличение зарплат оставшимся на службе госслужащим.

О возможном сокращении числа госслужащих Нестеренко говорила еще в марте. Тогда она рассказывала, что в 2020 году численность сотрудников территориальных органов власти будет сокращена на 5%, в следующем — еще на 10%, штат центрального аппарата за эти два года сократится на 10%.

Теги: госслужащие, сокращения, правительство
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