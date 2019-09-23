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В Минфине разъяснили план по сокращению госслужащих

Реформа в сфере госуправления, в результате которой существенно сократится количество госслужащих, позволит не тратить дополнительные 100 млрд руб. в год для повышения зарплат оставшихся чиновников до конкурентного уровня. Об этом первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала в интервью «РИА Новости».

Она отметила, что экономия не самоцель реформы. «Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко.

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Минфин анонсировал сокращение госслужащих ради повышения зарплат

Реформу запланировали начать в 2020 году. О грядущих изменениях Нестеренко сообщила еще в марте. Сначала число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, через год — еще на 10%. За эти два года штат центрального аппарата сократится на 10%.

В марте Нестеренко отмечала, что решения о повышении зарплат госслужащих до «конкурентного уровня» в целом приняты, однако на них потребуется «много денег». Конкретную сумму она тогда не называла, но заявила, что постоянная часть зарплаты должна составлять 60% от фонда оплаты труда, плавающая — оставшиеся 40%, сейчас же «пирамида перевернута».

Теги: Минфин, зарплаты, чиновники
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Минфин анонсировал сокращение госслужащих ради повышения зарплат
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