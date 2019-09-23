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Правительство утвердило список из более 200 типовых госуслуг

Кабинет министров утвердил перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг. Соответствующее распоряжение со списком опубликовано на сайте правительства.

По информации кабмина, это позволит сравнивать и анализировать показатели по оказанию услуг в разных регионах страны. Новый утвержденный список будет использоваться в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» для систематизации всех поступающих сведений.

Сейчас в реестрах муниципальных и госуслуг находятся данные о более 220 тыс. услуг, квалифицируемых и именуемых с разным подходом, что существенно осложняет их комплексный анализ и отслеживание их предоставления, говорится в сообщении.

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В июне правительство разрешило оплачивать государственные и муниципальные услуги в многофункциональных центрах (МФЦ) наличными и картами через электронные терминалы. В кабмине пояснили, что это позволит решить проблемы с оплатой услуг, возникающие там, где кредитные организации находятся далеко от МФЦ.

Теги: услуги, правительство
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