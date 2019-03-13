Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги

Средний россиянин использует в электронной форме 9,1 предоставляемых государственными органами услуг, при этом почти половина жителей страны (47%) пользуются такими услугами хотя бы раз в неделю. Об этом говорится в отчете компании BCG, поступившем в РБК. По данным ее экспертов, 11% жителей России пользуются цифровыми госуслугами не реже раза в день, а почти половина (47%) — хотя бы раз в неделю. По этому показателю Россия занимает девятое место в мире, уступая только Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Аргентине, Марокко, Малайзии и Китаю.
За последние два года число пользователей цифровых госуслуг в России выросло на 42%, что почти втрое превышает среднемировые темпы роста (+15%). Быстрее, чем в России, число пользователей электронных госуслуг росло только в Австралии (+54%) и Швеции (+52%).
В отчете BCG приводится список наиболее востребованных россиянами цифровых госуслуг. Как выяснилось, чаще всего россияне заходят на сайты различных ведомств и портал госуслуг, чтобы:
- заплатить налоги и штрафы — 84,2%;
- узнать данные официальной статистики и «живые данные» — 84%;
- зарегистрироваться в службе занятости и воспользоваться ее услугами — 73,8%;
- зарегистрироваться на прием к врачу — 68,9%;
- подать жалобу на качество ремонтных работ — 44,9%;
- заполнить налоговую декларацию — 43,8%;
- записать ребенка в школу или детский сад — 43,6%;
- зарегистрировать автомобиль или обновить данные о нем — 43,6%;
- получить или заменить паспорт — 40,2%;
- заявить о праве на льготу или субсидию и получить ее — 38,3%
Реже всего россияне пользуются такими цифровыми госуслугами, как: