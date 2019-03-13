Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги

подача заявки на выдачу патента или на защиту прав на интеллектуальную собственность — 8,6%;

получение/обновление разрешений на проектирование и строительство — 10,4%;

обновление разрешений на охоту и рыбалку — 11,3%

92% участников опроса BCG отметили, что за последние два года качество предоставляемых в России в электронной форме госуслуг выросло, при этом каждый второй участник опроса уверен, что они стали «намного лучше».

«Усилия региональных и федеральных властей по цифровизации уже приносят свои плоды: 92% респондентов отметили улучшение качества услуг за последние 2 года, а 20% респондентов из России оценили качество услуг, предоставляемых государством, выше, чем услуги и решения, предоставляемые частным сектором. Это очень хороший результат. Для сравнения: в Швеции отдают преимущество госуслугам 10%, а в Канаде — лишь 1% респондентов», — отметил партнёр и управляющий директор, глава экспертной практики по работе с государственным сектором в СНГ Сергей Перапечка.

Из отчета BCG следует также, что по мере роста числа пользователей цифровых госуслуг общая удовлетворенность их качеством снизилась с 53% до 51%. Меньше всего в России довольных качеством таких услуг, как:

получение доступа к услугам государственного жилищного фонда или субсидиям — 37%;

получение/обновление разрешений на проектирование и строительство — 38%;

подача заявки на выдачу патента или на защиту прав на объекты интеллектуальной собственности — 41%

За два года доля тех, у кого при обращении за предоставляемыми в электронной форме госуслугами не возникло никаких проблем, сократилась в России с 41% до 34%. При этом наиболее проблемным оказался процесс оформления прав собственности на землю (трудностей не возникло только у 24% пользователей), а наименее сложной — оплата штрафов (51% пользователей легко справились с задачей).

Чаще всего пользователи жалуются на сложность и длительность поиска необходимой информации или невозможность ее найти (по 16%), технические сложности при составлении запросов (16%) и недоступность нужной услуги онлайн (12%).

​Особо указывается в отчете BCG на то, что значительное число пользователей цифровых госуслуг по-прежнему не уверено в безопасности своих персональных данных.​