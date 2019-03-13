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Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги
Проведенный экспертами BCG опрос показал, что Россия входит в топ-10 стран, жители которых активнее всего пользуются предоставляемыми в электронной форме госуслугами
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Средний россиянин использует в электронной форме 9,1 предоставляемых государственными органами услуг, при этом почти половина жителей страны (47%) пользуются такими услугами хотя бы раз в неделю. Об этом говорится в отчете компании BCG, поступившем в РБК​. По данным ее экспертов, 11% жителей России пользуются цифровыми госуслугами не реже раза в день, а почти половина (47%) — хотя бы раз в неделю. По этому показателю Россия занимает девятое место в мире, уступая только Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Аргентине, Марокко, Малайзии и Китаю.

За последние два года число пользователей цифровых госуслуг в России выросло на 42%, что почти втрое превышает среднемировые темпы роста (+15%). Быстрее, чем в России, число пользователей электронных госуслуг росло только в Австралии (+54%) и Швеции (+52%).

В отчете BCG приводится список наиболее востребованных россиянами цифровых госуслуг. Как выяснилось, чаще всего россияне заходят на сайты различных ведомств и портал госуслуг, чтобы:

  • заплатить налоги и штрафы — 84,2%;
  • узнать данные официальной статистики и «живые данные» — 84%;
  • зарегистрироваться в службе занятости и воспользоваться ее услугами — 73,8%;
  • зарегистрироваться на прием к врачу — 68,9%;
  • подать жалобу на качество ремонтных работ — 44,9%;
  • заполнить налоговую декларацию — 43,8%;
  • записать ребенка в школу или детский сад — 43,6%;
  • зарегистрировать автомобиль или обновить данные о нем — 43,6%;
  • получить или заменить паспорт — 40,2%;
  • заявить о праве на льготу или субсидию и получить ее — 38,3%

Реже всего россияне пользуются такими цифровыми госуслугами, как:

  • подача заявки на выдачу патента или на защиту прав на интеллектуальную собственность — 8,6%;
  • получение/обновление разрешений на проектирование и строительство — 10,4%;
  • обновление разрешений на охоту и рыбалку — 11,3%

92% участников опроса BCG отметили, что за последние два года качество предоставляемых в России в электронной форме госуслуг выросло, при этом каждый второй участник опроса уверен, что они стали «намного лучше».

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«Усилия региональных и федеральных властей по цифровизации уже приносят свои плоды: 92% респондентов отметили улучшение качества услуг за последние 2 года, а 20% респондентов из России оценили качество услуг, предоставляемых государством, выше, чем услуги и решения, предоставляемые частным сектором. Это очень хороший результат. Для сравнения: в Швеции отдают преимущество госуслугам 10%, а в Канаде — лишь 1% респондентов», — отметил партнёр и управляющий директор, глава экспертной практики по работе с государственным сектором в СНГ Сергей Перапечка.

Из отчета BCG следует также, что по мере роста числа пользователей цифровых госуслуг общая удовлетворенность их качеством снизилась с 53% до 51%. Меньше всего в России довольных качеством таких услуг, как:

  • получение доступа к услугам государственного жилищного фонда или субсидиям — 37%;
  • получение/обновление разрешений на проектирование и строительство — 38%;
  • подача заявки на выдачу патента или на защиту прав на объекты интеллектуальной собственности — 41%

За два года доля тех, у кого при обращении за предоставляемыми в электронной форме госуслугами не возникло никаких проблем, сократилась в России с 41% до 34%. При этом наиболее проблемным оказался процесс оформления прав собственности на землю (трудностей не возникло только у 24% пользователей), а наименее сложной — оплата штрафов (51% пользователей легко справились с задачей).

Чаще всего пользователи жалуются на сложность и длительность поиска необходимой информации или невозможность ее найти (по 16%), технические сложности при составлении запросов (16%) и недоступность нужной услуги онлайн (12%).

​Особо указывается в отчете BCG на то, что значительное число пользователей цифровых госуслуг по-прежнему не уверено в безопасности своих персональных данных.​

Автор: Евгений Калюков
Теги: госуслуги, BCG
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