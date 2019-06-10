Кабмин разрешил оплачивать госуслуги в МФЦ

Государственные и муниципальные услуги можно будет оплачивать в многофункциональных центрах (МФЦ) наличными и картами через электронные терминалы. Правительство разрешило региональным властям принимать соответствующие решения, отмечается в постановлении на сайте кабмина.

«Устанавливается возможность по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей непосредственно сотрудниками МФЦ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что нововведения позволят решить проблемы с оплатой услуг, возникающие там, где кредитные организации находятся далеко от МФЦ. Также гражданам не придется платить комиссии за банковские операции.

Ранее провести платежи в МФЦ можно было только через терминалы банковских организаций с комиссией. Кабмин указывает на экономическую нецелесообразность размещения банкоматов в малонаселенных пунктах.