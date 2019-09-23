Синоптики поспорили о бабьем лете в Москве

В Москве наступила астрономическая осень, и поэтому жителям города порекомендовали не ждать бабьего лета. Об этом сообщили в столичном Метеобюро агентству «РИА Новости».

«После того как у нас наступила астрономическая осень, после дня осеннего равноденствия, говорить о бабьем лете уже некорректно», — сказала собеседница агентства.

При этом в центре погоды «Фобос» заявили, что в столицу все же придет подобие позднего бабьего лета в конце следующей недели, передает агентство городских новостей «Москва». По данным синоптиков, в это время погода в городе будет без существенных осадков. «С четверга [3 октября] до субботы [5 октября] столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Днем в четверг температура воздуха поднимется до плюс 11 градусов, в пятницу — до плюс 13 градусов, а в субботу — до плюс 15 градусов», — сообщили в «Фобосе». Однако в воскресенье пройдут дожди, днем температура составит плюс 12 градусов, отметили синоптики.

Ранее Росгидромет составил прогноз погоды на зиму, согласно которому на большей части территории страны будет теплее по сравнению с многолетними значениями. В Центральном федеральном округе температурный фон в целом будет соответствовать обычным показателям, но февраль при этом ожидается холоднее, чем в прошлом году. В Москве самым холодным месяцем станет январь: среднемесячная температура в столице составит минус 9,3 градуса.