Путин назвал борьбу с раком приоритетом российского здравоохранения

Поддержка больных с онкологическими заболеваниями и поиск их эффективного лечения — ключевая задача медицины в России. Об этом говорится в послании президента Владимира Путина участникам Второго международного форума онкологии и радиологии, опубликованном на сайте Кремля.

«Выстраивание передовой, ориентированной, прежде всего, на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения — ключевое направление в развитии российского здравоохранения, приоритет нашей государственной политики», — сказал глава государства.

Путин отметил, что сейчас заболевания, связанные со злокачественными образованиями, — вызов для всего человечества. Для того, чтобы ответить на этот вызов, нужны широкое международное сотрудничество, обмен практиками лечения и профилактики.

О том, что смертность от онкологических заболеваний в России может вырасти на 20–30% уже через два года, ранее заявлял директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан в интервью газете «Известия». Масчан связал это с действующими правилами закупки лекарств, из-за которых в стране начали исчезать медикаменты, необходимые для ежедневного лечения онкобольных. В Минздраве, комментируя эту информацию, отметили, что за последние десять лет заболеваемость злокачественными образованиями выросла на 23,7%, однако число смертей практически не изменилось.