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Минздрав ответил на сообщения о скачке смертности из-за онкологии

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн прокомментировал РБК публикации в СМИ о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний.

Каприн рассказал, что за последние десять лет заболеваемость злокачественными образованиями выросла на 23,7%, однако количество смертей практически не изменилось. По данным Минздрава, смертность от рака остается примерно на одном уровне — 198 случаев на 100 тыс. населения. «По данным ВОЗ, заболеваемость во всем мире будет расти и составит к 2030 году плюс 18–20%», — сказал Каприн, добавив, что «главным оружием» против рака остается ранняя диагностика и профилактика заболеваний.

О том, что смертность от онкологии в России может вырасти на 20–30% уже через два года, ранее заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан в интервью газете «Известия». Масчан связал это с действующими правилами закупки лекарств, из-за которых в стране начали исчезать медикаменты, необходимые для ежедневного лечения онкобольных.

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По словам Каприна, на реализацию целей по снижению заболеваемости онкологическими заболеваниями в рамках соответствующей государственной программы «выделены беспрецедентно большие средства». «В том числе — на закупку лекарств, особенно для регионов. Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен 1 трлн руб.», — добавил Каприн.

Он также отметил, что российские законы позволяют гражданам ввозить незарегистрированные в стране лекарства для личного использования.

Теги: онкология, минздрав, лекарство, новости РБК
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