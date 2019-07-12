Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,05 +0,24 EUR Бирж. 71,01 +0,33 Brent 67,17 +0,24% USD Нал. 63,45 62,67 EUR Нал. 71,48 70,66 USD ЦБ 62,99 -0,80 EUR ЦБ 71,01 -0,56 EUR/USD 1,1263 +0,0011 BTC/USD Бирж. 11 649,00 +305,00 IMOEX 2 771,61 -0,65% RTSI 1 384,96 -1,00% DJIA 27 088,08 +0,85% Nasdaq 8 196,04 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АЛРОСА ₽110 (+38,16%) прогноз ВТБ Капитал к 09.07.20
American Airlines $38 (+15,15%) прогноз Bank of America к 28.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
АЛРОСА ₽110 (+38,16%) прогноз ВТБ Капитал к 09.07.20
American Airlines $38 (+15,15%) прогноз Bank of America к 28.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12:14
Visa ответила на сообщения об уходе из России из-за поправок Госдумы Экономика, 12:18 В аэропорту Краснодара задержали сыгравшего Овечкина актера Общество, 12:08 Россия подтвердила начало поставок С-400 Турции Политика, 12:05 Базовые правила: как обезопасить себя от гепатита РБК и Philips, 12:02 Китайская Fosun получит контроль над компанией — владельцем «Интуриста» Бизнес, 12:00 Маневры FMCG: какие технологии делают рядовые покупки менее утомительными Pro, 11:59 WPP объявила о продаже доли в Kantar инвесткомпании Bain Capital Бизнес, 11:55 Почему на сериал «Очень странные дела» не жалко потратить выходные Стиль, 11:53 Выбираем район: сколько стоит жилье в 1 км от Кремля на Бульварном кольце Недвижимость, 11:53 СМИ узнали об отказе игрока сборной Перу перейти в «Локомотив» Спорт, 11:49 СК завел дело против спасавшего дом от паводка под Иркутском чиновника Общество, 11:48 Роскачество дало советы по выбору готового шашлыка Общество, 11:45 Продажи алмазов у АЛРОСА рухнули на 33%: что теперь будет с акциями Quote, 11:34 С чем связано отставание России в вопросах экологической ответственности Партнерский материал, 11:33
Бизнес ,  
0 
Китайская Fosun получит контроль над компанией — владельцем «Интуриста»
Владелец туроператора «Интурист», британская компания Thomas Cook, продает значительную часть бизнеса китайской Fosun Tourism Group
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Китайская Fosun Tourism Group планирует выкупить туристическое подразделение британской компании Thomas Cook за £750 млн (около $940 млн). Об этом сообщается на сайте Thomas Cook Group. Fosun уже является одним из крупных акционеров Thomas Cook — ей принадлежит 18% ценных бумаг компании.

Thomas Cook Group — старейшая в мире туристическая компания (основана в 1841 году). В группу входит гостиничный и туристический бизнес, а также дочерняя авиакомпания.

В России Thomas Cook владеет туроператором «Интурист». Кроме того, весной компания объявила, что вместе с турецким партнером Sarpedon Travel намерена выкупить 100% российского туроператора «Библио Глобус». Сделка будет поэтапной, и должна завершиться к январю 2020 года.

По условиям сделки с Fosun китайская компания получит контрольный пакет в туристическом подразделении Thomas Cook, а также миноритарную долю в ее дочерней авиакомпании. Реорганизация с участием Fosun также позволит привлечь состоятельных китайских туристов, рассчитывают стороны сделки.

Бизнес
Британская Thomas Group оценила туроператора «Библио-Глобус» в $10 млн

Другие акционеры компании смогут принять участие в реорганизации, если решат дополнительно инвестировать в бизнес Thomas Cook вместе с Fosun на условиях, которые предстоит обсудить, отмечается в сообщении.

Продажа значительной части бизнеса Thomas Cook китайской компании — вынужденная мера: по данным Bloomberg, на 31 марта 2019 года долг Thomas Cooks составлял около £1,9 млрд. Прибыль британской компании продолжает падать на фоне острой конкуренции на европейском туристическом рынке: предпродажи групповых туров компании на текущее лето сократились на 9%, а предпродажи авиабилетов — на 3%, и компания заявила, что ожидает снижения операционной прибыли во второй половине года. По данным компании, на лето 2019 года распродано 75% туров.

Сделка обеспечит достаточную ликвидность для торговли в течение зимнего сезона 2019/20 и финансовую гибкость для инвестиций в бизнес, говорится в сообщении Thomas Cook.

О планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook в начале июня стало известно Sky News. По данным телеканала, если сделка состоится, Thomas Cook станет самым значительным приобретением для китайского рынка на сегодня. В сделку не будет входит одноименная авиакомпания, так как Fosun не может приобрести ее по европейским правилам.

Авторы: Кристина Астафурова, Наталья Демченко
Теги: Thomas Cook, «Интурист», Fosun, «Библио-Глобус»
Материалы по теме
Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook
Бизнес
СМИ сообщили о планах Thomas Cook купить туроператора «Библио-Глобус»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter