Владелец туроператора «Интурист», британская компания Thomas Cook, продает значительную часть бизнеса китайской Fosun Tourism Group

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Китайская Fosun Tourism Group планирует выкупить туристическое подразделение британской компании Thomas Cook за £750 млн (около $940 млн). Об этом сообщается на сайте Thomas Cook Group. Fosun уже является одним из крупных акционеров Thomas Cook — ей принадлежит 18% ценных бумаг компании.

Thomas Cook Group — старейшая в мире туристическая компания (основана в 1841 году). В группу входит гостиничный и туристический бизнес, а также дочерняя авиакомпания. В России Thomas Cook владеет туроператором «Интурист». Кроме того, весной компания объявила, что вместе с турецким партнером Sarpedon Travel намерена выкупить 100% российского туроператора «Библио Глобус». Сделка будет поэтапной, и должна завершиться к январю 2020 года.

По условиям сделки с Fosun китайская компания получит контрольный пакет в туристическом подразделении Thomas Cook, а также миноритарную долю в ее дочерней авиакомпании. Реорганизация с участием Fosun также позволит привлечь состоятельных китайских туристов, рассчитывают стороны сделки.

Другие акционеры компании смогут принять участие в реорганизации, если решат дополнительно инвестировать в бизнес Thomas Cook вместе с Fosun на условиях, которые предстоит обсудить, отмечается в сообщении.