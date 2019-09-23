В Москве продлили срок желтого уровня погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили до вечера 24 сентября желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, следует из прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра России.



Желтый уровень предполагает «потенциально опасную погоду». Сообщается, что скорость ветра в эти дни составит 12–17 м/с. Ранее желтый уровень синоптики объявили с вечера субботы, 21 сентября, до 21:00 понедельника, 23 сентября.

Синоптики ранее сообщили о затяжном похолодании, которое придет в Центральную Россию, и предложили не ждать бабьего лета в Москве. В столице температура в понедельник составит до плюс 9 градусов, ожидаются небольшие осадки. На следующий день ночью столбик термометра опустится до минус 1 градуса. 25 и 26 сентября в это время температура понизится до минус 3 градусов, днем температура воздуха прогреется до плюс 6–11 градусов. Синоптики отметили, что потеплеет лишь к концу следующей недели, однако показатель среднесуточной температуры при этом будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов.