Джонсон ответил на вопрос о возможности удара по Ирану

Великобритания считает, что за атакой дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии стоит Иран, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по пути на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Reuters. Он подтвердил, что Лондон готов в случае необходимости поддержать действия против Тегерана.

На вопрос, не исключает ли Великобритания возможность начала военных действий из-за инцидента, Джонсон ответил, что будет внимательно следить за предложением США по защите Саудовской Аравии. «Если нас попросят сыграть какую-либо роль саудовцы или американцы, мы рассмотрим, каким образом могли бы быть полезны», — сказал Джонсон. Он добавил, что обсудит действия иранских властей на заседании ООН с президентом страны Хасаном Роухани.

Нападение с помощью дронов на нефтяную инфраструктуру саудовской нефтекомпании Saudi Aramco произошло 14 сентября. О своей причастности к атаке позже объявили йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», однако США обвинили в случившемся Иран. Минобороны Саудовской Аравии также заявило, что для атаки использовалось 25 иранских беспилотников и крылатых ракет. Представитель ведомства Турки аль-Малики указывал, что атака исходила не из Йемена, «несмотря на усилия Ирана сделать, чтобы это так выглядело».