Росстат назвал средний возраст замужества у российских женщин

В России увеличился средний возраст вступления женщин в брак — за последние годы большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет. Это следует из данных Росстата, передает «РИА Новости».

Во время предыдущих исследований, проведенных восемь лет назад, наиболее популярным был возраст 18–24 года. Вместе с тем средний возраст вступления в брак у мужчин не изменился, оставшись в том же промежутке от 25 до 34 лет. Таким образом, возраст среднестатистических невест и женихов сравнялся.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, комментируя эти данные, пояснила, что основные причины увеличения среднего возраста вступающих в брак — социальные. Среди них она назвала необходимость получения образования, построения карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, а также «желание пожить в свое удовольствие». Также она отметила, что увеличивается и число пар, не регистрирующих официально свои отношения.

В апреле стало известно, что число зарегистрированных браков на тысячу жителей России в 2018 году оказалось на минимальном уровне с начала века, снизившись на 12,7% с 2017 года. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до 6,2 — минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.