В Сети появилось видео запуска ракет С-400 в Бурятии

В Бурятии провели пуски ракет зенитных ракетных комплексов С-400 на полигоне «Телемба», сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. Видео запуска опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Пуски прошли в ходе тактических учений. В них, кроме С-400, были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и более 150 военных. Всего было запущено десять ракет, которые поразили все цели условного противника, в том числе «высокоскоростные маневренные, летящие на предельно малых высотах», сообщили в Минобороны.

Накануне Минобороны показало видео стрельб из комплексов «Кинжал», которые проходили в Баренцевом море. Ранее публиковалось также видео стрельбы из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»), проведенной на оборонительных учениях «Центр-2019».

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. «Панцирь-С1» — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения, а также защиты объектов от наземных и надводных угроз.