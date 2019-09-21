Появилось видео стрельбы из «Солнцепека» и «Змея Горыныча»

На учениях «Центр-2019» провели стрельбу из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»). Видео с учений опубликовал телеканал «Звезда».

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» — модификация ТОС-1 «Буратино» — была разработана в 2001 году. Система выполнена на базе танка Т-72 и создана для поддержки пехоты и бронетанковых соединений.

УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») — реактивная установка разминирования на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Использовалась российскими войсками в чеченских военных кампаниях, сейчас применяется отечественными и сирийскими военными для разминирования и ударов по террористам в ходе гражданской войны в Сирии.