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Появилось видео стрельбы из «Солнцепека» и «Змея Горыныча»

На учениях «Центр-2019» провели стрельбу из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»). Видео с учений опубликовал телеканал «Звезда».

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» — модификация ТОС-1 «Буратино» — была разработана в 2001 году. Система выполнена на базе танка Т-72 и создана для поддержки пехоты и бронетанковых соединений.

УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») — реактивная установка разминирования на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Использовалась российскими войсками в чеченских военных кампаниях, сейчас применяется отечественными и сирийскими военными для разминирования и ударов по террористам в ходе гражданской войны в Сирии.

С 16 по 21 сентября в России проходят учения «Центр-2019» с участием около 128 тыс. человек, в том числе военных из Китая, Индии, Пакистана и ряда других стран. Как рассказывали в Минобороны, их цель — развитие военного сотрудничества и укрепление взаимодействия между Россией и странами-союзниками. В учениях принимают участие около 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов

Теги: Змей Горыныч, видео
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