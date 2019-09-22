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Минобороны показало видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»
Учения проходили в Баренцевом море. На маневрах экипажи также отработали стрельбу корабельной артиллерии

Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видео запуска ракет из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Кинжал» во время учений кораблей арктической группировки Северного флота. Маневры прошли на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

На кадрах видны моменты запуска зенитных ракет и стрельба из корабельной артиллерии.

В учениях были задействованы большой противолодочный «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога». Как сообщило ведомство, моряки отработали отражение атаки условного противника, используя ЗРК «Кинжал», артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также зенитные комплексы АК-630.

Министерство отметило, что маневры проходили при сильном порывистом ветре и в штормовых условиях — волнение моря достигало четырех баллов.

ЗРК «Кинжал» — комплекс морского базирования, предназначенный для отражения налетов при помощи противокорабельных ракет и других средств воздушного нападения. Принят на вооружение в 1989 году.

Политика
Минобороны показало видео учебных ракетных стрельб с корабля «Смерч»

В конце августа ведомство отчиталось об учениях на малом ракетном корабле «Смерч», экипаж которого провел серию ракетных стрельб в Японском море. Моряки испытали зенитный ракетный комплекс самообороны «Оса-МА» в заливе Петра Великого и поразили воздушные и морские цели.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минобороны, учения, стрельбы, Северный флот
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