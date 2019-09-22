Минобороны показало видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»

Учения проходили в Баренцевом море. На маневрах экипажи также отработали стрельбу корабельной артиллерии

Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видео запуска ракет из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Кинжал» во время учений кораблей арктической группировки Северного флота. Маневры прошли на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

На кадрах видны моменты запуска зенитных ракет и стрельба из корабельной артиллерии.

В учениях были задействованы большой противолодочный «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога». Как сообщило ведомство, моряки отработали отражение атаки условного противника, используя ЗРК «Кинжал», артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также зенитные комплексы АК-630.

Министерство отметило, что маневры проходили при сильном порывистом ветре и в штормовых условиях — волнение моря достигало четырех баллов.