В Приморье у кафе задержали мужчину с самодельным пистолетом

В Приморье у кафе задержали мужчину с самодельным пистолетом

В городе Большой Камень в Приморском крае полицейские задержали мужчину, угрожавшего людям пистолетом кустарного производства. Об этом говорится в сообщении краевого управления МВД.

Инцидент произошел возле кафе на улице Карла Маркса. Как сообщили в полиции, мужчина угрожал оружием окружающим. Он был в нетрезвом виде. На место прибыли полицейские, при задержании мужчина оказал сопротивление.

В Instagram приморской полиции опубликовано видео задержания дебошира.

https://www.instagram.com/p/B2vD9_RhP0B/

Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Суд назначил ему 10 суток ареста. Кроме того, ему грозит наказание и по уголовной статье о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Максимальное наказание может составить до четырех лет лишения свободы.