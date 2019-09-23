В Приморье у кафе задержали мужчину с самодельным пистолетом

В городе Большой Камень в Приморском крае полицейские задержали мужчину, угрожавшего людям пистолетом кустарного производства. Об этом говорится в сообщении краевого управления МВД.
Инцидент произошел возле кафе на улице Карла Маркса. Как сообщили в полиции, мужчина угрожал оружием окружающим. Он был в нетрезвом виде. На место прибыли полицейские, при задержании мужчина оказал сопротивление.
В Instagram приморской полиции опубликовано видео задержания дебошира.
Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Суд назначил ему 10 суток ареста. Кроме того, ему грозит наказание и по уголовной статье о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Максимальное наказание может составить до четырех лет лишения свободы.