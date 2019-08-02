В Москве мужчина пригрозил парикмахеру пистолетом из-за плохой стрижки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,03 +0,68 EUR Бирж. 72,21 +0,88 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,87 64,50 EUR Нал. 73,06 71,68 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1111 +0,0024 BTC/USD Бирж. 10 536,00 +136,00 IMOEX 2 674,69 -2,01% RTSI 1 291,18 -4,10% DJIA 26 358,65 -0,85% Nasdaq 7 982,38 -1,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,72%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-1,03%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+11,93%) прогноз Citigroup к 31.07.20
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,72%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-1,03%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+11,93%) прогноз Citigroup к 31.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 13:00
Россия решила провести женский чемпионат мира по баскетболу Спорт, 19:16 Киев начал допросы получивших российские паспорта украинцев Политика, 19:16 Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию Политика, 19:11 В Москве мужчина пригрозил парикмахеру пистолетом из-за плохой стрижки Общество, 19:08 Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля Общество, 19:06 Скорость распространения лесных пожаров уменьшилась в пять раз Общество, 19:05 Концерт Катамадзе в 2020 году в Москве отменили Общество, 19:04 Компания Аветисяна предъявила претензии Baring Vostok на 12,5 млрд руб. Финансы, 18:48 США не увидели риска гонки вооружений из-за отношений Путина и Трампа Политика, 18:48 В Дагестане суд приговорил собиравшего средства для ИГ мужчину к 17 годам Общество, 18:41 Вокзал во Франкфурте перекрыли из-за беглых преступников Общество, 18:36 Семак анонсировал переход в «Зенит» еще одного игрока уровня Малкома Спорт, 18:35 Нового директора МВФ выберут из двух кандидатов Политика, 18:35 Square заработала $125 млн на продаже Bitcoin во втором квартале Крипто, 18:35
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
В Москве мужчина пригрозил парикмахеру пистолетом из-за плохой стрижки

В Москве в одной из парикмахерских в Сокольниках клиент устроил стрельбу из-за конфликта с мастером, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В четверг, 1 августа, в парикмахерскую по адресу: Стромынка, 5, два молодых человека пришли подстричься. В ходе работы у них завязался конфликт с одним из работников. «Один из молодых людей, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы, никто не пострадал», — рассказал представитель главка.

Полицейские доставили мужчин в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.

В парикмахерской сказали, что клиента не устроило качество стрижки. «Рядом друг его стоял, сказал, что неровно. Мастер говорит: «Я еще не закончил, сейчас исправлю». [Клиент] просто решил припугнуть мастера, вывел его на улицу и выстрелил в землю. Никто не пострадал», — отметила сотрудница салона.

30 июля в Санкт-Петербурге клиент напал на брокеров с топором. Мужчина пришел в офис организации и обвинил сотрудников в низком качестве предоставляемых услуг, после чего начал размахивать орудием и в результате ранил двух человек. Следствие возбудило дело о покушении на убийство двух и более лиц.1 августа подозреваемого арестовали.

Теги: новости РБК, парикмахерская, стрельба, Сокольники
Материалы по теме
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
Общество
В США полиция застрелила угрожавшую репликой пистолета 17-летнюю девушку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter