В Москве мужчина пригрозил парикмахеру пистолетом из-за плохой стрижки

В Москве в одной из парикмахерских в Сокольниках клиент устроил стрельбу из-за конфликта с мастером, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В четверг, 1 августа, в парикмахерскую по адресу: Стромынка, 5, два молодых человека пришли подстричься. В ходе работы у них завязался конфликт с одним из работников. «Один из молодых людей, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы, никто не пострадал», — рассказал представитель главка.

Полицейские доставили мужчин в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.

В парикмахерской сказали, что клиента не устроило качество стрижки. «Рядом друг его стоял, сказал, что неровно. Мастер говорит: «Я еще не закончил, сейчас исправлю». [Клиент] просто решил припугнуть мастера, вывел его на улицу и выстрелил в землю. Никто не пострадал», — отметила сотрудница салона.

30 июля в Санкт-Петербурге клиент напал на брокеров с топором. Мужчина пришел в офис организации и обвинил сотрудников в низком качестве предоставляемых услуг, после чего начал размахивать орудием и в результате ранил двух человек. Следствие возбудило дело о покушении на убийство двух и более лиц.1 августа подозреваемого арестовали.